Stigla je službena potvrda: Sanchez više nije trener Rijeke

Sanchez se istaknuo sjajnim rezultatima u Europi gdje je Rijeka prošla u nokaut-fazu UEFA Konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimila u europskim natjecanjima. Sanchez je vodio momčad na deset utakmica (jednu utakmicu vodio je pomoćnik Ramiro Munoz) i ostvario četiri pobjede, četiri remija i dva poraza. Pritom je Rijeka odigrala neke zapažene utakmice poput pobjeda protiv Omonije i Sparte Prag, remija protiv Strasbourga i Šahtara…

Možda i najupečatljiviji trenutak na klupi Rijeke u eri Victora Sancheza bila je sjajna pobjeda protiv Hajduka (5:0), najuvjerljivija pobjeda Riječana u Jadranskim derbijima.

U SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu HNK Rijeka je pod vodstvom Victora Sancheza došla do finala, gdje je poražena od Dinama.

Victoru Sanchezu zahvaljujemo na doprinosu koji je dao HNK Rijeka i želimo mu mnogo sreće u nastavku trenerske karijere, prenosi službena klupska stranica.