Bizarna ozljeda na Roland Garrosu: Belgijac zapeo za navlaku pa predao meč osmom nositelju

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Kao prvi se u treće kolo ovogodišnjeg Grand Slam turnira Roland Garros plasirao australski tenisač Alex De Minaur, osmi nositelj u Parizu i to nakon bizarne ozljede njegovog suparnika Alexandera Blockxa.

U drugom kolu su trebali igrati De Minaur i belgijski tenisač Blockx, ali je potonji predao meč prije početka zbog zadobivene ozljede skočnog zgloba.

Blockx je objavio da se ozlijedio kada je napuštao teren poslije treninga, a pritom je zapeo za navlaku koja stoji zamotana pored terena i služi za pokrivanje terena u slučaju kiše. Zanimljivo da su dotične navlake i ranije bile problem tenisačicama i tenisačima na Roland Garrosu. Natjecatelji su organizatorima upozoravali na njih, a prije nekoliko godina istovjetnu je ozljedu, na isti način, doživio još jedan belgijski tenisač David Goffin.

Blockx se tako na bizaran način oprostio od Roland Garrosa gdje je s pravom imao visoke ciljeve. Nedavno je, na zemljanom ATP Masters 1000 turniru u Madridu, dogurao sve do polufinala gdje je poražen od Nijemca Zvereva. Trenutačno je 37. igrač na ATP ljestvici.

De Minaur će u trećem kolu igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Čeh Menšik i Argentinac Navone.