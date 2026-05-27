EHF kaznio HRS zbog ‘neovlaštene zastave’, Sigurdsson također ‘dobio po džepu’

Europska rukometna federacija (EHF) kaznila je Hrvatski rukometni savez s 10 tisuća eura, dok izbornik Dagur Sigurdsson mora platiti četiri tisuće eura zbog incidenata tijekom ovogodišnjeg Europskog prvenstva.

EHF je odluku potvrdio u službenom priopćenju:

“EHF-ov Sud za rukomet donio je dvije odluke vezane uz incidente povezane s muškim EHF EURO 2026 prvenstvom, koji uključuju Hrvatski rukometni savez i članove hrvatske delegacije.

U prvom slučaju, izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson kažnjen je s 4000 eura zbog pogrdnih izjava upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije nakon polufinala. Od toga je 2000 eura kazne izrečeno uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine.

U drugom slučaju, Hrvatski rukometni savez kažnjen je s 10000 eura zbog kršenja službenog protokola EHF-ove ceremonije dodjele medalja i protokola o zastavama, nakon isticanja neovlaštene zastave tijekom ceremonije dodjele medalja. Od toga je 2500 eura kazne izrečeno uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine.”