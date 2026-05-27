Tenisača trener ostavio usred Roland Garrosa, blokirao ga pa odletio za Miami

Alejandro Davidovich Fokina iznenadio je publiku u Parizu kada je na dvoboj drugog kola s Thiagom Tiranteom izašao bez Mariana Puerte u svojoj loži. Tenisač iz Malage i argentinski trener "raskinuli” su u stanci između prvog i drugog kola Roland Garrosa.

Puertino ime dobro je poznato na terenima Roland Garrosa. Rafa Nadal je upravo pobjedom nad Argentincem osvojio prvi od 14 trofeja u Parizu, još 2005. godine. Kasnije se ispostavilo da je bio pozitivan na doping testu. Pao je zbog korištenja etilefrina.

“Mislio sam da je dobar čovjek, ali očito mu nije prvi put da ovo učini nekom igraču“, rekao je Davidovich.

“Poslao mi je u nedjelju, nakon meča s Džumhurom, doista dugu poruku u kojoj kaže da ne želi nastaviti suradnju. Nikome iz tima ništa nije rekao, samo je sjeo na avion za Miami. Poslije sam čuo da je isto učinio još nekolicini igrača. Izgleda da je to kod njega normalno. Kao čovjek nas je razočarao i nemam ga namjeru progoniti. On je odlučio da neće nastaviti s nama, barem do kraja turnira. To više nije moj problem, odrasla je osoba i trebao bi znati što radi“, rekao je Fokina nakon eliminacije.

Dodao je da među njima nije bilo nikakve svađe:

“Sve je bilo normalno. Blokirao je i mene i moju suprugu na telefonu. Više me ništa ne može iznenaditi.“

Kaže da je kasnije čuo da se isto dogodilo i Brandonu Nakashimi te Laslu Đereu.

Davidovicha sada čeka dvotjedna mini-priprema uoči sezone na travi uz Pepa Claveta, s kojim bi trebao debitirati u Stuttgartu ili Queen’su.