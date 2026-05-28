Pakao Roland Garrosa: Nakon pet sati dobio meč pa se srušio, došla i Hitna

Marleen Fouchier BSR Agency via Guliver

Češki tenisač Jakub Menšík plasirao se u treće kolo Roland Garrosa nakon pobjede nad Argentincem Marianom Navoneom u pet setova u skoro pet sati dugom meču – 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6.

Meč je ponudio iznimno dramatičnu završnicu u odlučujućem setu. Navone je propustio čak devet meč-lopti prije nego što je uspio izboriti produženi tie-break (do 10).

U samoj završnici meča Menšík se suočio s grčevima te je jedva stajao na nogama. Ipak, nakon što je i sam propustio nekoliko prilika, Čeh je iskoristio svoju ukupno sedmu meč-loptu i priveo susret kraju.

Odmah po završetku posljednjeg poena Menšík se zbog bolova i iscrpljenosti srušio na zemlju. Suparnik mu je pritrčao u pomoć, a na teren je ubrzo stigla i medicinska služba s invalidskim kolicima. Mladi je Čeh nakon pružene pomoći ipak uspio na nogama napustiti teren uz pljesak publike, no po izlasku s terena prevezen je u svlačionicu u kolicima.

Ovakve scene izravna su posljedica ekstremnog toplinskog vala koji je pogodio Pariz. Temperature na suncu prelaze 40 Celzijevih stupnjeva, zbog čega se velik broj tenisača i tenisačica ove godine suočava s opasnom iscrpljenošću.