Čilić izgubio od 17-godišnjeg Francuza i ispao s Roland Garrosa

(Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images) via Guliver Image

U prvom kolu Roland Garrosa Marin Čilić je za protivnika dobio 17-godišnjeg Francuza Moisea Kouamea. Dok su mnogi površni pratitelji tenisa očekivali laku pobjedu Međugorca, oni upućeniji očekivali su teško bitku. Na kraju je Koaume pokazao svoj veliki talent te je s 3-0 u setovima.

Dobro je Čilić otvorio meč te je već u drugom gemu meča imao break loptu. No, uspio je mladi Kouame prebroditi početnu tremu i poravnati na 1:1. Svoju mirnoću mladi Francuz imao je sve do 10. gema kada je Čiliću dopustio dvije set-lopte.

Međutim, nije uspio hrvatski tenisač zaključiti set te se kraju otišlo u tie-break. Tamo je odličan bio 17-godišnji Francuz koji je sa 7-4 došao do svog prvog seta.

Na krilima dobre igre i podrške publike Kouame je u drugom setu zaigrao još bolje te je slavio sa 6:2 i stigao na korak od najveće pobjede karijere.

U trećem setu Kouame je nastavio s dobrom igrom dok je Međugorac kod 2:1 zatražio medicinski timeout. Ubrzo zatim Francuz je napravio break te je došao do pobjede od 7:6(4), 6:2, 6:1.

Upisao je tako svoju prvu Grand Slam pobjedu te je zakazao okršaj s pobjednikom meča između Camerona Norrieja i Daniela Adolfa Valleja.