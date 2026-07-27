Hajduk i Krovinović raskinuli ugovor, nova destinacija veznjaka je Južna Amerika!

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Filip Krovinović nakon pet godina napušta Hajduk.

Potcrdio je to i splitski klub na svojoj stranici. Filip Krovinović u Hajduk je stigao iz Benfice u srpnju 2021. godine te je u proteklih pet godina odigrao ukupno 192 službene utakmice za Bijele gdje je za Bijele postigao 21 pogodak te upisao 14 asistencija.

Zanimljivo, kao potencijalna nova Krovinovićeva destiinacija spomiiinje se Brazil, točnije Gremio što je na kraju i potvrđeno.

“Filip Krovinović je novi igrač Grêmija! Dvostruki osvajač Hrvatskog kupa i prvak Portugala, hrvatski veznjak stiže u Tricolor kako bi obavio liječničke preglede i potpisao ugovor do kraja 2028. godine. Želimo ti puno uspjeha u plavo-crno-bijelom dresu, Filipe. Dobrodošao!”, napisao je Gremio na društvenim mrežama.

Ističe se da je već radio s Luisom Castrom, aktualnim trenerom Gremia. Zajedno su surađivali 2016. i 2017. godine u portugalskom Rio Aveu.