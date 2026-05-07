Samo na SK: Čilić dobio novog protivnika u drugom kolu Mastersa u Rimu

Hrvatski tenisač Marin Čilić u drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu trebao je igrati protiv Valentina Vacherota, no Monegažanin je u posljednji trenutak otkazao nastup.

Marin Čilić u prvom je kolu uvjerljivo svladao Marcosa Girona sa 7:5, 6:4. U drugom kolu trebao je igrati protiv Monegažanina Valentina Vacherota, no on se odlučio povući s turnira.

Razlog odustajanja s turnira još nije poznat.

Umjesto Vacherota, protiv Čilića će igrati Španjolac Martin Landaluce. Landaluce u turnir ulazi kao lucky loser, a u posljednjem kolu kvalifikacija poražen je od Andree Pellegrina sa 6:3, 2:6, 6:2. Meč između Čilića i Landalucea trebao bi biti na rasporedu u subotu.

