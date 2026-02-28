Dodig i Ajduković poraženi u polufinalima Challengera u Luganu i Puneu

Podijeli :

Foto: HTS / Mario Ćužić

U subotu popodne odigralo se polufinale ATP Challenger turnira u švicarskom Luganu gdje je hrvatski predstavnik Matej Dodig izgubio od austrijskog tenisača Joela Josefa Schwaerzlera s 2-0 u setovima.

Kroz cijeli meč Dodig nijednom nije uspio slomiti početni udarac mladog Austrijanca dok je Schwaerzler to napravio jednom, kod rezultata 3:3 u drugom setu. Nije se nakon toga uspio vratiti te je sa 7:6(4), 6:4 Dodig ostao bez svog drugog Challenger finala u karijeri.

Ranije tijekom dana i Duje Ajduković je zapeo u polufinalu. Splićanin je nastupio u indijskom Puneu gdje je izgubio sa 7:5, 6:2 od mladog Talijana Federica Cine.

Sljedeći tjedan Ajduković pauzira dok je Dodig imao prijavljen ITF turnir u turskoj Antalyji, ali ga je nakon dobrog nastupa u Luganu otkazao. Prema svemu sudeći Dodig bi trebao zaigrati na mini Hrvatskoj turneji koja počinje Istarskom Rivijerom, a završava Challengerom u Zadru.