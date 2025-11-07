Čilić poražen na Challengeru u Finskoj od domaćeg predstavnika

Podijeli :

MarinxFranov CROPIX via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač, 37-godišnji Marin Čilić nije se uspio plasirati u polufinale "challegera" u Helsinkiju.

Čilić je u finskoj prijestolnici bio prvi nositelj, no uspješniji od njega u četvrtfinalu bio je domaći igrač Olli Virtanen sa 7-5, 6-4.

Finac je u petom gemu prvog seta napravio break, no Čilić se odmah vratio oduzevši servis protivniku. No na 5:5 Virtanen je još jednom oduzeo servis Hrvatu i mirno odservirao za kraj prvog seta. U drugom setu na 2:2 Virtanen je napravio break i mirno držao svoj servis do kraja meča.

Virtanen će za finale igrati protiv Francuza Gueymarda Wayenburga.