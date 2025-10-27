Čilić je 75. tenisač svijeta, veliki skok Ajdukovića i ogroman pad za Goju

Podijeli :

AP Photo/Joanna Chan via Guliver

Prolazak kroz kvalifikacije i plasman u drugo kolo turnira u Baselu je najboljem hrvatskom tenisaču Marinu Čiliću donio napredak od 14 mjesta na najnovijoj ATP listi te je sada na 75. poziciji.

Borna Čorić i Dino Prižmić popeli su se za jednu stepenicu, na 111., odnosno na 118. mjesto. Luka Mikrut je ostao na 160. poziciji, a Matej Dodig je skočio za šest mjesta i sada je 249. igrač svijeta.

Veliki pad, od 75 mjesta, doživio je Borna Gojo, te sada zauzima 296. poziciju. S druge strane Duje Ajduković, koji dogurao do polufinala Challengera u Suzhou, popravio je svoj plasman za 46 pozicija, te je na 326. mjestu.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Španjolac Carlos Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner, a treći Nijemac Alexander Zverev. Slijede Amerikanac Taylor Fritz i Srbin Novak Đoković.

ATP lista:

1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 11.340 bodova

2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 10.500

3. (3.) Alexander Zverev (Nje) 6160

4. (4.) Taylor Fritz (SAD) 4685

5. (5.) Novak Đoković (Srb) 4580

6. (7.) Alex De Minaur (Aus) 3935

7. (6.) Ben Shelton (SAD) 3820

8. (8.) Lorenzo Musetti (Ita) 3685

9. (11.) Casper Ruud (Nor) 3235

10. (12.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3195

75. (89) MARIN ČILIĆ (HRV) 784

111.(112) BORNA ĆORIĆ (HRV) 557

118.(119) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 536

160.(160) LUKA MIKRUT (HRV) 366

249.(255) MATEJ DODIG (HRV) 222

296.(221) BORNA GOJO (HRV) 178

326.(372) DUJE AJDUKOVIĆ (HRV) 154