Borna Ćorić ponovno operirao rame, a onda poslao poruku ohrabrenja

Borna Ćorić je početni dio 2025. godine odradio odlično te je čak osvojio četiri Challenger turnira koji su ga vratili u društvo TOP 100. Međutim, od svibnja je ponovno zadobio ozljedu te je sve manje igrao.

Zbog toga se Zagrepčanin odlučio na novu operaciju ramena koja bi mu trebala pomoći u nastavku karijere.

“Bok svima,

Nažalost, zbog ozljede ramena koju sam zadobio na treningu u svibnju morao sam ići na operaciju. Veliko hvala doktoru Olivieru Verbogtu i cijelom timu u AZ Monica bolnici za sjajnu brigu i profesionalizam.

Doktor je jako zadovoljan kako je operacija prošla što znači da još uvijek ima nešto tenisa u meni.

Hvala svima na podršci i vidimo se na terenu ubrzo”, poručio je nekada 12. igrač svijeta Borna Ćorić.

Nakon ove poruke čini se da Ćorić još uvijek ne misli završiti svoju karijeru. Zagrepčanin je rekao kako ne planira igrati dugo ako mu rezultati ne budu na razini, no čini se da još uvijek ima želju pokušati ostvariti novi skok na ATP ljestvici.