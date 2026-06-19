VIDEO / Pogodio ga lopticom ravno u grlo, reakcija u sljedećem poenu postala hit

Već u idućem poenu viđen je i simpatičan trenutak koji je nasmijao publiku. Fery je izašao na mrežu te reketom zaštitio lice, očito se našalivši na račun prethodnog incidenta. Cerundolo je potom pokušao proći suparnika, ali je promašio cijeli teren. Nakon toga su se obojica nasmijala jedan drugome na mreži i pokazala da među njima nema nikakvih tenzija.

Nakon dva sata i 36 minuta velike borbe Cerundolo je ipak došao do pobjede i plasmana u polufinale, dok je Fery ostvario najbolji rezultat karijere na ATP Touru plasmanom u svoje prvo četvrtfinale.