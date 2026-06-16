Wawrinka s pozivnicom na oproštaju od Wimbledona, ‘wild card’ i Chwalinskoj

I većina pozivnica za turnire u konkurenciji parova otišle su domaćim kombinacijama, ali kao što je slučaj sa sestrama Williams u ženskoj konkurenciji, tako je i u muškoj složen jedan osebujan par. Zajedno će nastupiti Kazahstanac Aleksander Bublik i Australac Nick Kyrgios, obojica odlični igrači na travnatoj podlozi

Osim sestara Williams , koje su dobile pozivnicu za nastup u Wimbledonu u konkurenciji ženskih parova, još je nekoliko pozivnica otišlo u ruke inozemnim predstavnicama i predstavnicama, a jednu od njih dobio je i 41-godišnji Švicarac Stan Wawrinka, kojemu će to biti posljednji nastup u All England Clubu.

Wimbledon je jedini Grand Slam turnir na kojem Wawrinka nije bio pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji, a najdalje je stigao 2014. i 2015., kad je bio četvrtfinalist.

Osim njega, pozivnicu za nastup u pojedinačnoj muškoj konkurenciji dobio je i 35-godišnji Bugarin Grigor Dimitrov, čiji je najbolji rezultat u All England Clubu polufinale iz 2014., ali u najsvježijem je sjećanju njegov prošlogodišnji nastup, kad je u osmini finala imao prednost od 2-0 u setovima protiv prvog nositelja Jannika Sinnera i tada zbog ozljede morao predati meč. Sinner je kasnije osvojio naslov pobijedivši u finalu Carlosa Alcaraza.

Od preostalih osam pozivnica njih četiri su dobili britanski tenisači, a dvije još nisu dodijeljene.

U konkurenciji tenisačica šest pozivnica su dobile domaće predstavnice, jedna još čeka vlasnicu, a s pozivnicom će u glavnom turniru zaigrati ovogodišnja senzacionalna finalistica Roland Garrosa, ljevoruka 24-godišnja Poljakinja Maja Chwalinska. Ona u doba zaključivanja prijava nije imala dovoljno dobar renking za ulazak u glavni turnir pa ju je čekao nastup u kvalifikacijama, čega su je organizatori Wimbledona zasluženo poštedjeli.

I većina pozivnica za turnire u konkurenciji parova otišle su domaćim kombinacijama, ali kao što je slučaj sa sestrama Williams u ženskoj konkurenciji, tako je i u muškoj složen jedan osebujan par. Zajedno će nastupiti Kazahstanac Aleksander Bublik i Australac Nick Kyrgios, obojica odlični igrači na travnatoj podlozi. Kyrgios je bio finalist Wimbledona u pojedinačnoj konkurenciji 2022., a Bublik u svom životopisu ima dva naslova u njemačkom Halleu (2023. i 2025.) te dva finala u Newportu (2019. i 2022.).