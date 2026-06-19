Rune još nije spreman za povratak, propušta i Wimbledon

Prije samo dva mjeseca Holger Rune najavljivao je povratak na teren tijekom zemljanog dijela sezone. Bio je prijavljen za turnire u Hamburgu i na Roland Garrosu, no ne samo da je propustio ta natjecanja, nego je sada otkazao i nastup na Wimbledonu, trećem Grand Slam turniru sezone.
“Odluka o propuštanju Wimbledona nije bila laka, ali moj dugoročni cilj ostaje isti – vratiti se na teren još jači i ponovno igrati na najvišoj razini”, poručio je 23-godišnji Danac, nekada četvrti tenisač svijeta, a danas 79. na ATP ljestvici.
“Najvažnije je da sam sve bliže potpunom oporavku i vrlo sam zadovoljan napretkom”, dodao je Rune.
Dancu je prošlog listopada na turniru u Stockholmu puknula Ahilova tetiva. Iako se tijekom oporavka često isticalo da rehabilitacija napreduje brže od očekivanog, pokazalo se da povratak ipak traje dulje nego što se predviđalo.
Zanimljivo, Rune je prošlog tjedna viđen kako u Monte Carlu trenira s Jannikom Sinnerom, no očito je procijenio da još nije spreman za povratak natjecateljskom tenisu na najvišoj razini.
U priopćenju njegova stručnog stožera navodi se kako i Ahilova tetiva i koljeno vrlo dobro reagiraju na terapiju te da se njegovo kretanje iz dana u dan poboljšava.
“Sada je sposoban trenirati maksimalnim intenzitetom tijekom duljih razdoblja”, stoji u službenom priopćenju.
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