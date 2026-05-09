VIDEO / City slavio protiv Brentforda i stigao na -2 od Arsenala, podebljali su i gol-razliku

Podijeli :

U 36. kolu engleske Premier lige Manchester City je na Etihadu slavio protiv Brentforda s 3:0 te je smanjio zaostatak za vodećim Arsenalom na samo dva boda.

Dugo su se mučili Građani s Brentfordom te su u prvom dijelu nekoliko puta opasno “visili” i londonska momčad mogla je povesti. Na kraju se nije to dogodilo i Manchester City i Brentford su na predah otišli s rezultatom 0:0.

Tko s kim do kraja? Evo kakav je raspored Cityja i Arsenala u borbi za titulu VIDEO / Doku u 97. minuti donio bod Cityju: Arsenal korak bliži naslovu

Taj rezultat na semaforu bio je do 60. minute kada je Jeremy Doku novim lijepim golom doveo City u vodstvo. Belgijskom krilnom napadaču to je bio treći gol u dvije utakmice i novi gol u kojem je vratar bio nemoćan. Doku je zabio za 1:0, a zatim i za 3:3 u kiksu protiv Evertona, prvi put s lijevom nogom, drugi put s desnom. Ovaj put je pogodak s lijeve strane zabio svojom jačom desnom nogom.

U 76. minuti nakon velike gužve u kaznenom prostoru najbolje se snašao Erling Haaland koji je petom pogodio za 2:0 Cityja. Taj gol im je pomogao da smanje zaostatak u gol-razlici za Arsenalom koji je prije svoje nedjeljne utakmice bio na +41 dok je s ovim rezultatom City bio na +39.

U 92. minuti Omar Marmoush zabio je za 3:0 i dodatno je smanjio zaostatak u gol-razlici za Arsenalom. Tim golom stigli su na samo jedan gol zaostatka, a u slučaju da gol-razlika bude ista City bi bio u prednosti zbog više zabijenih golova, 72 u odnosu na 67.

Arsenal u nedjelju gostuje kod West Hama koji se bori za ostanak te pobjedom može ponovno pobjeći Cityju na +5, ali s utakmicom više koju će City nadoknaditi 13. svibnja protiv Crystal Palacea, također na Etihadu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.