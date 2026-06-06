VIDEO / Marc Marquez nezaustavljiv u Mađarskoj: Lakoćom je osvojio sprint

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Marc Marquez odnio je pobjedu u sprint utrci u Mađarskoj i tako nastavio dominaciju na novootvorenoj stazi Balaton.

Bio je to njegov treći uzastopni trijumf, budući da je prošle godine bio najbrži i u sprintu i u glavnoj utrci.

Drugi je bio Pedro Acosta, dok je treće mjesto zauzeo vodeći u ukupnom poretku Marco Bezzecchi.

Aktualni prvak poveo je od samog starta s krugom prednosti ispred Acoste i uspio to zadržati sve do kraja.

Marc je u petak poručio da „ako je on najbrži, ostali očito ne rade nešto kako treba“.

Podsjetimo, prije četiri tjedna slomio je stopalo te je operirao petu metatarzalnu kost i rame. Na pobjedi mu je čestitao i brat Alex Marquez.

Veliku borbu za treću poziciju vodio je Bezzecchi s Ferminom Aldeguerom, koji je u petom krugu otišao preširoko i pao na peto mjesto. Između njih se na kraju ugurao Raul Fernandez.

Jorge Martin završio je kao šesti, a potom slijede Diogo Moreira, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia i Fabio Di Giannantonio.