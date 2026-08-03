Tenisači u Montrealu čak četiri sata proveli u čekaonici, evo kad bi Čilić trebao izaći na teren

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Andy Astfalck NurPhoto via Guliver

Snažna kiša, koje je već u nedjelju poremetila program na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu, u ponedjeljak je za četiri sata odgodila početak prvih mečeva.

Umjesto u 11 sati po lokalnom vremenu (17 sati po srednjoeuropskom), tereni su osposobljeni za igranje četiri sata poslije predviđenog početka.

Među onima koji su ostali u čekaonici je bio i Marin Čilić (ATP – 85.), čiji je dvoboj prvog protiv japanskog kvalifikanta Shoa Shimabukura (ATP – 94.) trebao biti odigran već u nedjelju, ali su ga organizatori prebacili u program za ponedjeljak.

Čilićev meč je drugi po rasporedu na drugom najvećem terenu te započinje nakon sudara Mattea Berrettinija i Mariana Navonea. Ako novi val oborina ne pogodi Montreal, hrvatski tenisač će izaći na teren iza 23:30 po srednjoeuropskom vremenu.

U nedjelju su dovršena tek dva meča koja su bila na rasporedu: Kinez Shang je svladao Paragvajca Valleja i izborio meč drugog kola protiv Rusa Rubljova, a Španjolac Munar je bio bolji od Australca Hijikate pa će u drugom kolu igrati protiv Belgijca Blockxa.

Od nastupa u Montrealu odustali su Jannik Sinner i Novak Đoković, a nema ni ozlijeđenog Carlosa Alcaraza, pa su prvi i drugi nositelj turnira Nijemac Alexander Zverev i Kanađanin Felix Auger-Aliassime, treći i četvrti na aktualnoj pojedinačnoj ATP ljestvici. Sva 32 nositelja su slobodni u prvom kolu.

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