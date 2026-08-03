Minimalan napredak hrvatskih tenisača, Čilić na 85. mjestu

ATP 3. kol 202610:13 0 komentara
xMarcelxvanxPlateringenx via Guliver Image

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 85. tenisač svijeta.

Dino Prižmić je ostao na prošlotjednoj 98. poziciji, a napredak od jednog mjesta upisao je Borna Gojo koji sada zauzima 163. poziciju. Luka Mikrut je pao dva mjesta, na 180. poziciju, a Matej Dodig se popeo jedno mjesto, na 257. poziciju.

Među vodećima je došlo do nekih promjena. Prvi je i dalje Talijan Jannik Sinner, no na drugo se mjesto s trećeg popeo Španjolac Carlos Alcaraz, dok je Nijemac Alexander Zverev pao s drugog na treće mjesto.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - ATP