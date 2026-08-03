Minimalan napredak hrvatskih tenisača, Čilić na 85. mjestu

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Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 85. tenisač svijeta.

Dino Prižmić je ostao na prošlotjednoj 98. poziciji, a napredak od jednog mjesta upisao je Borna Gojo koji sada zauzima 163. poziciju. Luka Mikrut je pao dva mjesta, na 180. poziciju, a Matej Dodig se popeo jedno mjesto, na 257. poziciju.

Među vodećima je došlo do nekih promjena. Prvi je i dalje Talijan Jannik Sinner, no na drugo se mjesto s trećeg popeo Španjolac Carlos Alcaraz, dok je Nijemac Alexander Zverev pao s drugog na treće mjesto.