UŽIVO OD 18:30: Stigli su sastavi, Livaja kreće od prve minute protiv Varaždina

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Foto: Robert Matić / hajduk.hr

U četvrtak je Hajduk u drugom pretkolu Europske lige upisao poraz od 4:0 protiv Pafosa te je ispustio prednost stečenu na Poljudu. Istu sudbinu, samo u nižem rangu europskih natjecanja, doživio je Varaždin koji je s 2:0 izgubio od Jabloneca. Baš ta dva kluba danas od 18 sati i 30 minuta igraju prvo kolo HNL-a te će jedan od njih isprati gorak okus iz četvrtka. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu!