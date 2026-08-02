Poljičak izgubio u finalu singla, ali u parovima osvojio najveću titulu karijere

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Goran Sebelic / CROPIX via Guliver Image

Mili Poljičak je u nedjelju igrao svoje najveće finale karijere u pojedinačnoj konkurenciji. 22-godišnji Splićanin igrao je protiv Argentinca Facunda Diaza Acoste, prvog nositelja i 107. igrača svijeta. Splićanin, koji je do finala došao kroz kvalifikacije, na kraju nije mogao protiv Diaza Acoste te je izgubio sa 6:1, 6:4.

Poljičak je još u subotu osvojio turnir parova sa Stefanom Latinovićem te je titulom na Challengeru iz serije 125 došao do uspjeha karijere.

U nedjelju je pokušao doći do dvostruke krune, ali Diaz Acosta bio je prejak za Splićanina. U prvom setu Poljičak je ostao na tek jednom osvojenom gemu da bi u drugom otpor pružao do 3:3. Tada je Argentinac s dva uzastopna gema došao do ključne prednosti od 5:3.

Poljičak tada smanjuje na 5:4 te je imao i dvije break lopte. Ipak, do breaka za povratak nije uspio doći. Acosta je ovim naslovom došao do svoje pete Challenger titule u sezoni te se vratio u TOP 100.

Što se tiče Splićanina, on je ovim dolaskom u finale došao do 259. pozicije na ATP ljestvici čime je skočio za čak 93 mjesta.