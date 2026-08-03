Đoković predlaže revoluciju u tenisu: Mnogima se neće svidjeti njegove ideje

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AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Novak Đoković predložio je značajnu promjenu teniskih pravila s ciljem skraćivanja trajanja mečeva.

U razgovoru s influencerom Nicom Coutracos, koji ga je upitao koji bi kontroverzni stav o tenisu bez oklijevanja branio, Đoković je iznio ideju o novom sustavu bodovanja.

Njegov prijedlog podrazumijeva igranje setova do četiri osvojena gema te moguće ukidanje pravila “prednosti” kod rezultata 40:40, a sve kako bi tenis postao brži i dinamičniji. Ideju je predstavio tijekom razgovora o razvoju tog sporta, istaknuvši da bi se format mečeva trebao razlikovati od današnjeg.

Đoković je detaljno objasnio svoju viziju:

“Mislim da je tenisu potreban novi sustav bodovanja; setovi se ne bi trebali igrati do šest gemova. Vjerujem da bi se set trebao igrati do četiri gema, uz moguće ukidanje pravila ‘prednost’ pri rezultatu 40:40. Mečevi bi se igrali dok netko ne osvoji tri takva skraćena seta. Na taj način mečevi ne bi trajali dulje od dva sata, što je, po mom mišljenju, najbolje za sve”, objasnio je Đoković.

Đokovićev prijedlog posebno je zanimljiv jer je riječ o tenisaču koji je poznat kao jedan od fizički i mentalno najizdržljivijih igrača u povijesti ovog sporta. Tijekom karijere često je slavio u iznimno dugim i iscrpljujućim mečevima koji su trajali satima. Unatoč tome, smatra da bi skraćivanje susreta donijelo korist tenisu.