Oluje poharale Kanadu, evo gdje i kada gledati na SK Ružić i Čilića

ATP 3. kol 202612:33 0 komentara
Guliver Image

Nakon velikih problema s vremenom u ponedjeljak bi se trebali nastaviti teniski turniri iz Masters serije 1000. Dame su u Torontu, muški u Montrealu.

Iako prognoza nije do kraja obećavajuća danas bi na terene u Montrealu i Torontu trebali izaći i hrvatski predstavnici.

Antonia Ružić je počela svoj meč 1. kola  Mastersa u Torontu, ali je on kod rezultata 5:3 za Francuskinje Lois Boisson prekinut u prvom setu. Naša tenisačica bi trebala igrati treći meč iza 17 sati, a njen nastavak možete gledati na SK 1 otprilike iza 21 sat.

Marin Čilić će na Matersu u Montrealu u 1. kolu igrati protiv Japanca Shimabukura. Taj dvoboj je na rasporedu kao drugi iza 17 sati na SK 4.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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