Junak Varaždina: Velika mi je čast što sam obranio penal Livaji, igračkoj i ljudskoj ikoni

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NK Varaždin

Nogometaši Varaždina u susretu su 1. kola HNL-a kao domaćini svladali splitski Hajduk s 2:1. Ključan detalj utakmice bio je u 90. minuti kada je Josip Silić obranio kazneni udarac kapetanu Hajduka Marku Livaji. Vratar Varaždina dotaknuo se te velike obrane.

Na početku je govorio kako je Varaždin limitirao Hajduk na terenu te da su njegovi suigrači odigrali sjajnu utakmicu, pogotovo nakon poraza od Jabloneca u Konferencijskoj ligi.

Osim toga naglasio je kako mu je emotivno igrati protiv brata Tonija Silića koji je bio na golu Hajduka.

Za kraj se dotaknuo obranjenog penala za koji je istaknuo:

“Prije svega, velika mi je čast što sam obranio penal Marku Livaji, igračkoj i ljudskoj ikoni Hajduka i cijelog grada Splita. Dan prije smo analizirali njegove penale, po njegovom zaletu sam odlučio da ću ići desno. Išao sam životom u svoje desno, pogodio sam i obranio.”