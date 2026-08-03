Dinamo dočekuje Juventus na startu Ramljakovog turnira, Hajduk se vraća nakon trinaest godina

Podijeli :

Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Na ovom će izdanju sudjelovati klubovi koji su zbirno osvojili osam pokala Lige prvaka i 15 puta igrali u finalu.

Ovoga će tjedna, u četvrtak, 6. kolovoza, startati 23. izdanje prestižnoga međunarodnoga Memorijalnoga juniorskog turnira Mladen Ramljak pri čemu će premijerno na ovom natjecanju zaigrati četverostruki europski prvak Ajax, a treću godinu zaredom i dvostruki osvajač europske krune – Juventus. Pritom će još jedan dvostruki pobjednik najvećega europskoga klupskog natjecanja, portugalska Benfica, četvrti put sudjelovati na Ramljakovu turniru od čega drugi put uzastopno.

Atraktivan nogomet i snažna konkurencija dio su bogatog sadržaja i na novom izdanju prestižnoga međunarodnoga juniorskog turnira. Snagu i značaj natjecanja potvrđuje i sam pogled na ovogodišnje sudionike pri čemu nas ponovno čeka festival nogometa, svojevrsni defile sjajnih momčadi i darovitih mladih igrača koji će se okušati u iznimno zahtjevnoj konkurenciji i ponovno imati priliku nadmetati se sa suparnicima različitih stilova igre.

Upravo je Dinamo branitelj naslova iz prošle sezone. Plavi su, ujedno dvostruki uzastopni osvajač ovog pokala. U ljeto 2024. godine vratili su ovaj trofej u svoju vitrinu nakon devet godina posta, u tadašnjem su finalu svladali Manchester United s 3:2, a godinu kasnije obranili naslov svladavši u finalnom dvoboju Bolognu s 1:0. Maksimirsku je momčad do pokala 2024. vodio trener Ivica Banović, sezonu kasnije Jerko Leko, dok će ove godine ulogu stratega imati Milan Badelj.

Na ovom će izdanju sudjelovati klubovi koji su zbirno osvojili osam pokala Lige prvaka i 15 puta igrali u finalu.

U skupini A će se, uz domaćina Dinamo, natjecati Juventus, Benfica i Brugge dok grupu B čine Ajax, Bologna, Athletic Bilbao i Hajduk. Ova sezona ujedno će označiti i povratak splitskog kluba na Ramljakov turnir nakon punih 13 godina: Hajduk je zadnji put nastupio 2013. U povijesti turnira sudjelovali su i drugi hrvatski predstavnici – Osijek je zadnji put zaigrao 2009. godine, Rijeka 2017., Zagreb 2007., Split 2016., a svojedobno je nastupila i hrvatska U-19 reprezentacija.

U dosadašnja 23 izdanja, dakle od 2003. godine, uključujući i ovogodišnji turnir, nastupile su momčadi 83 različita kluba ili reprezentacije, i to iz 35 zemalja s pet kontinenata.

U tom je razdoblju sudjelovalo čak 13 klupskih kontinentalnih prvaka od kojih devet osvajača Kupa/Lige prvaka, dva pobjednika znamenitog natjecanja Copa Libertadores u Južnoj Americi kao i dva osvajača azijske Lige prvaka. Na turniru je ujedno nastupilo 18 različitih klubova iz pet najjačih europskih nacionalnih liga.

Raspored natjecanja; četvrtak, 6. kolovoza; skupina B: Ajax- Athletic Bilbao (9:30), Hajduk – Bologna (11:15); skupina A: Brugge – Benfica (17:30), Dinamo – Juventus (19:15); petak, 7. kolovoza; skupina B: Athletic Bilbao – Bologna (9:30), Hajduk – Ajax (11:15); skupina A: Benfica – Juventus (17:30), Dinamo – Brugge (19:15); subota, 8. kolovoza; skupina B: Ajax – Bologna (9:30), Hajduk – Athletic Bilbao (11:15); skupina A: Dinamo – Benfica (17:30), Juventus – Brugge (19:15); nedjelja, 9. kolovoza: za 7. mjesto (8:30), za 5. mjesto (8:30), za 3. mjesto (10:15), finale (18:30)

Izravne prijenose svih utakmica možete isključivo pratiti na našoj platformi „Dinamo +“.