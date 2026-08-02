Torcida odustala od bojkota: Dobili su što su tražili

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Nakon najavljenog bojkota zbog visokih cijena ulaznica za utakmicu prvog kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Hajduka, navijačka grupa Torcida oglasila se novim priopćenjem i službeno otkazala bojkot.

Odluka o odustajanju od protesta donesena je nakon što je Uprava NK Varaždina odlučila korigirati cijene ulaznica za gostujuće navijače.

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Iz splitske navijačke skupine potvrdili su da je osnovni cilj njihovog pritiska ostvaren te su pozvali sve navijače na punjenje tribina u Varaždinu.

“Sukladno odluci NK Varaždin o sniženju cijene karte na 10€ (+provizija 1,50€), grupa je nakon razmatranja svih činjenica i argumenata te uvažavajući da je osnovni cilj bojkota bio smanjenje iznimno visoke cijene ulaznice, zaključila da je taj cilj ostvaren. Zbog toga, donesena je odluka o prekidu bojkota. Pozivamo sve da kupe ulaznicu i da bodrimo naš klub s tribina.”

Hajduk će tako na otvaranju svoje HNL sezone od 18:30 sati u Varaždinu ipak imati glasnu i organiziranu podršku s gostujuće tribine.