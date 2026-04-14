Turnir na travnatoj podlozi stiže u Italiju, evo kada i gdje će se održavati

AP Photo/Kin Cheung by Guliver

Predsjednik Talijanskog teniskog saveza (FITP) Angelo Binaghi objavio je u utorak kako je njegova organizacija otkupila prava na ATP turnir koji se trenutačno održava u Bruxellesu te će ga transformirati iz dvoranskog u turnir na travi od 2028. godine.

“Preuzeli smo ATP 250 turnir koji se održava u Bruxellesu, a pripadat će nam od 2028. Svi potrebni dokumenti su potpisani i sada još samo preostaje platiti dogovoreni iznos za transakciju u roku od 30 dana.

VIDEO / Sinner nadigrao Alcaraza u finalu Monte Carla i ponovno preuzeo vrh ATP ljestvice Alcaraz otkrio što je presudilo u porazu od Sinnera u finalu Monte Carla

To će biti prvi turnir na travnatoj podlozi u Italiji, a kako trenutačno niti jedan klub u Italiji nema terene s travnatom podlogom još uvijek ne mogu reći gdje će se održavati. No, s obzirom na klimatske uvjete, najvjerojatnije će se održavati u drugom tjednu lipnja, odmah nakon Roland Garrosa, i to u sjevernoj Italiji”, kazao je Binaghi.

Turnir u Bruxellesu ove će se godine održati od 19. do 26. listopada. Ovaj turnir je u ATP kalendar uvršten 2016. godine, inicijalno se održavao u Antwerpenu da bi 2025. preselio u Bruxelles.

