Samo na SK: Norvežanin priredio iznenađenje svladavši Alcaraza u Torinu

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Norveški tenisač Casper Ruud u petom je pokušaju uspio doći do prve pobjede nad Španjolcem Carlosom Alcarazom, svladavši ga sa 6-1, 7-5 u meču 1. kola skupine "John Newcombe" na ATP Finalu u Torinu.

Alcaraz je prvi put pobijedio Ruuda 2021. u četvrtfinalu Masters 1000 turnira u Madridu (2021.), godinu poslije u finalima Mastersa u Miamiju i US Opena te prošle godine u četvrtfinalu ATP 500 turnira u Pekingu. U ta četiri dvoboja je 21-godišnji Španjolac izgubio samo jedan set.

No, u Torinu je Ruud pokazao da nije slučajno u prethodna dva nastupa na ATP Finalu u ovom gradu bio polufinalist 2021. i finalist 2022.

Ruud je bio potpuno nadmoćan u prvom setu, nanizavši od 1-1 pet gemova, dvaput oduzevši servis Alcarazu. Španjolac je u drugom setu najavio povratak u meč. Napravio je ‘break’ za 4-2 i potvrdio ga u sljedećem gemu. No, do set-lopte nije stigao. Novim nizom od pet gemova Ruud je došao do pobjede, a na svoju treću meč-loptu je meč završio asom.

Alcaraz je napravio čak 34 neiznuđene pogreške, a Ruud samo 16. Španjolac je imao više izravnih poena (25-15), ali nije spasio nijednu ‘break’-loptu (0/4), a realizirao je samo jednu od šest prilika za oduzimanje servisa.

U drugom meču ove skupine, od 20.30 sati, sastat će se Nijemac Alexander Zverev i Rus Andrej Rubljov.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.