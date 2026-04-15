Brat Andyja Murraya objavio kraj karijere: ‘Moje putovanje završava nakon 36 godina’

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Bivši svjetski broj jedan u parovima, Britanac Jamie Murray (40) zaključio je tenisku karijeru.

“Moje tenisko putovanje završava nakon 36 godina”, objavio je Murray na Instagramu.

Kraj za Alcaraza u Barceloni VIDEO / Portugalac izazvao kontroverzu na meč lopti: Publika mu zviždala nakon ovog poteza u Barceloni

“Osjećam se sretnim i privilegiranim zbog svih nevjerojatnih iskustava koja mi je ovaj sport pružio. Hvala mami, tati, Andyju, Aleu, Alanu, Louisu i Thomasu na svoj nevjerojatnoj podršci, trudu i žrtvama tijekom moje karijere koji su mi omogućili da postignem sve što sam mogao u igri”, dodao je.

Jamie se povlači s 34 osvojena naslova u konkurenciji parova, uključujući Grand Slam naslove u parovima na Australian Openu i US Openu 2016. godine. Dva naslova je osvojio i s bratom Andyjem. Također je osvojio i pet naslova u mješovitim parovima, dva na Wimbledonu, a tri na US Openu.

Osvojio je i Davis Cup 2015. u dresu britanske vrste zajedno s bratom Andyjem. Možda je najupečatljiviji trenutak njegove karijere bila upravo pobjeda u parovima zajedno s bratom u finalu Davis Cupa protiv Belgije. Britanci su na koncu slavili s 3-1 osvojivši prvi naslov od 1936.

Njegov dvije godine mlađi brat Andy povukao se 2024. nakon Olimpijskih igara u Parizu.

