Kraj za Alcaraza u Barceloni

ATP 15. tra 202618:09 0 komentara
Carlos Alcaraz neće igrati na ovogodišnjem turniru u Barceloni.

Višestruki Grand Slam osvajač i drugi tenisač svijeta povukao se zbog problema sa zglobom ruke.

Još uvijek nije poznato hoće li finalist nedavno završenog Mastersa u Monte Carlu nastupiti na sljedećem turniru iz serije 1000 koji se također igra u Španjolskoj, u Madridu. Alcaraz je inače bio pobjednik Barcelone 2022. i 2023., a prošle godine u finalu je izgubio od Holgera Runea.

Njegovim odustajanjem, izravno u četvrtfinale plasirao se Tomáš Macháč.

