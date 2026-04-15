Kraj za Alcaraza u Barceloni

Carlos Alcaraz neće igrati na ovogodišnjem turniru u Barceloni.
Višestruki Grand Slam osvajač i drugi tenisač svijeta povukao se zbog problema sa zglobom ruke.
Još uvijek nije poznato hoće li finalist nedavno završenog Mastersa u Monte Carlu nastupiti na sljedećem turniru iz serije 1000 koji se također igra u Španjolskoj, u Madridu. Alcaraz je inače bio pobjednik Barcelone 2022. i 2023., a prošle godine u finalu je izgubio od Holgera Runea.
Njegovim odustajanjem, izravno u četvrtfinale plasirao se Tomáš Macháč.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!