Antonia Ružić stigla do rankinga karijere

xVCGx /Imago Sports via Guliver

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić je 65. na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak što je za mladu Čakovčanku ranking karijere.

Ružić, koje prošli tjedan stigla do polufinala turnira u Hobartu, napredovala je šest mjesta u odnosu na ljestvicu od prošlog tjedna. Donna Vekić je pala dva mjesta i sada zauzima 72. poziciju, dok je Petra Marčinko pala četiri mjesta i sada je 81. tenisačica svijeta. I Jana Fett i Petra Martić su nazadovale u odnosu na prošli tjedan. Fett je pala sa 188.na 189. poziciju, a Martić sa 210. na 211.

Među vodećima nema promjena u tjednu u kojem je počeo prvi Grand Slam turnir sezone Australian Open. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Poljakinja Iga Swiatek, a treća Amerikanka Coco Gauff.

WTA ljestvica, 19. siječnja

1. (1) Arina Sabalenka (Bje) 10.990

2. (2) Iga Swiatek (Polj) 8328

3. (3) Coco Gauff (SAD) 6423

4. (4) Amanda Anisimova (SAD) 6320

5. (5) Jelena Ribakina (Kaz) 5850

6. (6) Jessica Pegula (SAD) 5453

7. (8) Mira Andrejeva (Rus) 4731

8. (7) Jasmine Paolini (Ita) 4267

9. (9) Madison Keys (SAD) 4111

10. (10) Belinda Bencic (Švi) 3512

…

65.(71) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1.008

72.(70) DONNA VEKIĆ (HRV) 935

81.(77) PETRA MARČINKO (HRV) 854

189.(188) JANA FETT (HRV) 379

211.(210) PETRA MARTIĆ (HRV) 346