SKener: Nova velika trojka? Tko bi se kladio protiv toga…

Joao Fonseca. Ako ste i površni teniski fan to ste ime već vrlo vjerojatno negdje čuli. Ako niste, budete.

Ovaj brazilski teniski dragulj je sinoć u Buenos Airesu osvojio svoj prvi ATP turnir u karijeri te se tako i službeno ubacio među tenisku elitu. Znam, mnogi će reći osvojio je samo 250-icu, i tek je na 68. mjestu ATP liste, međutim način na koji igra i moć koju posjeduje ga već sada svrstava u svjetski vrh.

Imao sam to zadovoljstvo komentirati jučerašnje finale između domaćeg pulena Francisca Cerundola i spomenutog Fonsece. Nije to bio meč za pamćenje, puno više neprisiljenih grešaka u odnosu na izravne poene, dosta nervoze kod jednog i kod drugog, međutim kraj meča i staloženost mladog Brazilca nakon što je dva puta ispustio servis za meč su pokazatelj da su pred njim najveće stvari. Usred glavnog grada Argentine, najvećeg rivala Brazila, Fonseca je zadržao mirnoću u nogometnoj atmosferi i odigrao savršen tie-break drugog seta.

Netom nakon osvojene titule, u izjavi na terenu staloženo je prokomentirao svoj uspjeh, zahvalio svome timu, ali i odriješito rekao želim biti najbolji tenisač svijeta i osvajati Grand Slam titule. Treba mnogo hrabrosti za izjaviti tako nešto, ali i samopouzdanja kojeg kod Fonsece zasigurno ne manjka.

Zašto je mladi Brazilac već sada tako popularan i zašto se radi takav „hype” oko njega?

Joao posjeduje čisti sirovi talent koji je prvi preduvjet za velike stvari. Snaga i prodornost njegovog forhenda je zastrašujuća i mnogi s pravom smatraju da već sada ima jedan od najboljih forhend udaraca na svijetu. Može ispaliti winner iz bilo koje pozicije i to mu je za sada najveće oružje. Naravno da takva moć u jednom udarcu Fonsecu tjera na rizik, pa su tako i neprisiljene pogreške s te strane dosta česte i tu će biti ključ njegovog daljnjeg napretka. Može li taj svoj monstruozni forhend kontrolirati do te mjere da ne radi puno pogrešaka s te strane.

Fonseca ima i odličan bekend, udarac s kojim ne traži toliko puno izravnih poena kao sa forhendom, ali kada se namjesti može pogoditi odličnu dijagonalu, te nerijetko i paralelu. Servis je također vrlo dobar, bez obzira na visinu od 185 cm, što je prosjek među tenisačima. U jučerašnjem finalu je u nekoliko navrata u ključnim trenucima odservirao odličan kick servis na prednost strani, pa i slajs servis na strani izjednačenja. Vidi se da to nije samo bjesomučno nabijanje bez obzira što može generirati brzine i do 220 kmh. Ono u čemu je Fonseca također dobar je igra u defanzivi. Bez dobre defanzive teško je biti među najboljima na svijetu bez obzira na tokakvu moć kakvu posjeduje Brazilac. Nerijetko stoji i nekoliko metara iza osnovne linije kako bi si „povećao” teren i jednim dubokim udarcem se vratio na osnovnu liniju.

Fonseca je i mentalno vrlo stabilan. Bar smo to mogli vidjeti u tom ludom drugom setu jučerašnjeg finala jer bi mnogi drugi tenisači nakon dva ispuštena servisa za titulu potonuli, međutim on se vrlo brzo resetirao i odigrao tie break praktički bez greške. Kada sve to zbrojimo i oduzmemo svi preduvjeti za veliku karijeru su tu.

Na papiru sve to izgleda gotovo savršeno. Međutim, Fonseca je na ATP touru odigrao tek 27 mečeva uz omjer 17-10 i tek treba vidjeti kako će se snalaziti u redovitim susretima sa najboljim igračima svijeta. Za sad mu je najveća i najzvučnija pobjeda ona u prvom kolu ovogodišnjeg Australian Opena protiv Andreja Rubljova. Međutim, već u sljedećem kolu je poražen od prekaljenog Talijana Sonega i tu je stala njegova priča u Australiji. Međutim, nije se previše Brazilac osvrtao na to, došao je u Argentinu i preko četiri domaća igrača te Lasla Djerea došao do prve titule. Fonseca je prirodnim putem ušao u top 100. Pod prirodnim mislim na to da nije u svom prvom ili drugom nastupu na ATP touru osvojio neki veliki turnir nego je sustavno kroz nešto više od godinu dana uspjesima na Challenger Touru došao na rub top 100. Kruna prošle sezone za mladog Brazilca je bila i titula na Next Gen turniru na kojem je pokazao da je spreman za obračun s „velikim” dečkima.

Fonseca je već sada superzvijezda u svojoj domovini. Jučerašnje scene iz Buenos Airesa u kojim je pregršt Brazilaca bilo na rubu suza kada je Joao osvojio naslov su pokazatelj njegovog statusa. O komentarima na društvenim mrežama da ne pričam…

Ovaj tjedan je na rasporedu ATP 500 turnir u Rio de Janeiru i to je idealna prilika da domaća publika oda počast mladom tenisaču za prvu titulu. Fonseca je upravo prošle godine u Riju pokazao da bi pred njim mogla biti velika karijere, slavio je protiv Filsa i Garina, ali je u četvrtfinalu ostao kratak protiv Navonea. Tada je na turnir došao kao 655. igrač svijeta, a u samo godinu dana je napredovao za čak 587 mjesta. Gdje će biti sljedeće godine kada dođe u Rio? Lako moguće i u top 10, tko zna…

Svjetski tenis već ima dvije mlade superzvijezde u liku i dijelu Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Taj dvojac je između sebe podijelio posljednjih pet Grand Slamova i ništa ne ukazuje na to da će se to ubrzo promijeniti. Međutim, još jedna potencijalna superzvijezda dolazi i spreman je da ovu novu „veliku dvojku” pretvori u „Big three” nove generacije…

