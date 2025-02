Čilić za SK: Pravedna kazna za Sinnera, a Novak i ja uživamo jer ne znamo kad će biti kraj

Podijeli :

Danas je u Dohi žensko finale, a obavljen je i ždrijeb za mušku konkurenciju, no sve su te priče pale u drugi plan nakon suspenzije Jannika Sinera.

Marin Čilić kaže da je odluka pravedna.

“Drago mi je zbog Jannika da je gotovo, da je cijeli proces iza njega. Dobio je tri mjeseca suspenzije, jasno je da je svaki igrač odgovoran i za njegov tim. Rekao bih da je to pravedna odluka, a s druge strane, drago mi je da je to iza njega, da to može ostaviti iza sebe i nastaviti karijeru“, javio se Čilić za Sport Klub.

Hrvatski as jedan je od rijetkih koji je uspio osvojiti Grand Slam trofej u eri najveće dominacije velike četvorke. Bilo je to 2014. na US Openu. Još je dva puta igrao u finalu, na Australian Openu i Wimbledonu, ali je oba puta poražen od Rogera Federera.

Posljednjih godina imao je dosta problema s ozljedama, prije 13 mjeseci čak je ispao sa svjetske ljestvice pa je nekoliko mjeseci bio izvan top 1000, ali sada je ubrzao povratak. Trenutno je 195.

“Prošle sezone, 2023. i 2024., bile su pune problema s koljenima. Bilo je puno nepoznanica, nekoliko pokušaja da se vratim, uspona i padova, buđenja nade da će biti dobro, smanjivanja nade…”, kaže Čilić za SK i dodaje da se situacija mijenja.

“Osjećam se odlično zadnjih 5-6 mjeseci, jesenas sam osvojio naslov u Kini i vratio se na Tour na pravi način. Počinjem ovdje 2025., imao sam manju ozljedu na početku sezone, otvaram je protiv Alcaraza.”

Nije imao sreće u ždrijebu, ali to ga ne plaši.

“Igrali smo tri puta, posljednji put 2022. na US Openu kada je osvojio svoj prvi Grand Slam i postao broj jedan na svijetu. Jedan od fantastičnih igrača, jedan od mojih najdražih, kojeg volim gledati. Kreativna osoba, fantastičnih sportskih karakteristika, uvijek vesela, karakterna, uvijek borbena. S druge strane, pravi sportaš. Rado bih opet odigrao meč, svoj prvi u sezoni, a on već ima naslov u Rotterdamu. Nadam se da ću biti na dobroj razini i dati ton ostatku sezone.”

Jedna od glavnih priča u Dohi je može li Novak Đoković osvojiti titulu broj 100.

“Novaku je svaki tjedan prilika za osvajanje. Svaki igrač koji je pri vrhu tako pristupa svakom natjecanju. Za Novaka ovaj turnir sigurno neće biti drugačiji. Rekao bih da je sastav igrača u Dohi malo drugačiji u odnosu na prethodne godine. Većina igrača je ove godine iz vrha. Nole ima zanimljiv ždrijeb. Berettini nije od onih koji se opuštaju u prvom kolu.”

Čilić je samo godinu dana mlađi od Đokovića.

“Želje su jedno, a stvarnost drugo. Posljednjih godina postali smo svjesni kako vrijeme leti. Roger je otišao u mirovinu, zatim Andy, Rafa, Delpo, a proces umirovljenja ne ide postupno kako bismo mi sportaši htjeli. Dolazi vrlo brzo, iznenada i pokazatelj je da trebamo pokušati što više uživati ​​u ovom kasnijem dijelu naše karijere. I ja i Novak na svoj način, jer nikad se ne zna kad je kraj.”