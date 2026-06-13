Bišćan ostao bez posla, klupu velikana preuzela legenda Manchester Cityja

Nakon završetka igračke karijere Touré je radio u akademiji Tottenhama, a zatim i kao pomoćnik Robertu Manciniju u reprezentaciji Saudijske Arabije. Sada preuzima Slovan, klub koji je čak 32 puta osvajao naslov prvaka Slovačke.

U utrci za klupu bio je i hrvatski trener Igor Bišćan, no čelnici Slovana na kraju su se odlučili za bivšu nogometnu zvijezdu.

“Jako sam sretan i uzbuđen, iskreno jedva čekam da u ponedjeljak krenemo sa zajedničkim radom. Moj prethodnik zaslužuje veliko poštovanje za sve što je postigao sa Slovanom. Želim se nadovezati na to, ali i donijeti nešto novo i svoje. Nogomet je za mene sve. Volim izazove i nevjerojatno sam uzbuđen što ću voditi veliki klub bogate povijesti, s prekrasnim stadionom i visokim ambicijama. Bio sam vrlo ugodno iznenađen klupskim uvjetima, koji su doista na najvišoj razini”, rekao je Touré.

Dodao je i kako želi nametnuti prepoznatljiv stil igre:

“Sa Slovanom želim igrati dominantan nogomet, pobjeđivati i kontrolirati utakmice kako bismo oduševili naše navijače. Veselim se što ću osobno upoznati igrače. Već sam pokušao što detaljnije proučiti momčad, no najvažnije će ipak biti vidjeti kako igrači reagiraju na treninzima. Kao pomoćnik sam, primjerice, imao priliku raditi s Robertom Mancinijem, ali već dugo želim raditi na vlastitom projektu kao glavni trener.”