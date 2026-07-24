Fury upisao novu pobjedu nakon povratka iz mirovine, sve je bliže okršaj s Joshuom

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(AP Photo/Ian Walton, File) via Guliver Image

Tyson Fury uspješno je odradio novu borbu nakon povratka iz mirovine. Britanski teškaš u petak je u tajlandskom gradu Pattayi tehničkim nokautom nakon sedme runde svladao iskusnog Poljaka Mariusza Wacha i napravio još jedan korak prema dugo najavljivanom obračunu s Anthonyjem Joshuom.

Wachov kut odlučio je prekinuti borbu nakon sedme runde, procijenivši da je njihov boksač primio previše udaraca. Furyju je to druga uzastopna pobjeda otkako se vratio u ring, nakon što je u travnju na stadionu Tottenhama pobijedio Arslanbeka Mahmudova.

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Sada se pozornost seli na Anthonyja Joshuu, koji se ove subote u Saudijskoj Arabiji sastaje s Albancem Kristianom Prengom. U slučaju da i Joshua upiše pobjedu, očekuje se da bi se dvojica britanskih boksača napokon mogla suočiti kasnije ove godine, a kao najizglednija lokacija spominje se londonski Wembley tijekom studenoga.

Za razliku od najvećih borbi u svojoj karijeri, koje je odrađivao pred desecima tisuća gledatelja, Fury je ovaj put nastupio u znatno skromnijem okruženju. Meč je održan na stadionu Max Muay Thai u Pattayi pred oko 1500 gledatelja, bez televizijskog prijenosa. Wach je na vaganju bio teži od Furyja, prvi put nakon 15 godina da je britanski boksač imao lakšeg protivnika, no ta razlika nije došla do izražaja u ringu.

Fury je od samog početka kontrolirao borbu. Karakterističnim kretanjem, fintama i preciznim udarcima držao je Poljaka na distanci, dok Wach nije uspijevao pronaći pravi odgovor. Iako je u drugoj rundi pokušao pojačati tempo, Fury je bez većih problema zadržao kontrolu.

Kako je meč odmicao, Britanac je postajao sve dominantniji. Uspješno je kombinirao udarce u glavu i tijelo, a u petoj rundi serijom aperkata natjerao je Wacha na konopce. Iskusni Poljak izdržao je snažne nalete, ali nakon sedme runde njegov je kut zaključio da nema smisla nastavljati borbu te je predao meč.

Nakon pobjede Fury je rekao da neće otputovati u Saudijsku Arabiju kako bi uživo pratio Joshuinu borbu.

“Imao sam desetotjedni trening kamp i bio sam odsutan četiri mjeseca prije toga… vrijeme je da idem kući i odmorim se te se nadam da ćemo potpisati ugovor sljedeći tjedan”, izjavio je Fury.

Na pitanje gdje bi se mogao održati eventualni obračun s Joshuom nije želio dati konkretan odgovor.

“Tko zna gdje će borba biti? Irska, New York, Vegas, London… možda čak i Pattaya na Tajlandu.”

Potom je uputio i poruku svom velikom rivalu.

“Vidjet ćemo hoće li sutra proći svoj test… najveći test od svega je kolika su mu muda, nije imao hrabrosti ući u ring i suočiti se sa mnom, nisam uvjeren.”

O Mariuszu Wachu imao je samo riječi poštovanja.

“Mariusz je velik i čvrst čovjek od preko dva metra, uvijek kažem… u teškoj kategoriji svatko te može nokautirati. Imao sam jednu borbu u dvije godine, tako da sam, naravno, želio odraditi runde, biti aktivan, to je sve dio procesa aktivnog borca. To znači da ću biti oštar i spreman za borbu, tko god bio sljedeći.”