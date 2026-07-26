Joshua slavio u povratničkoj borbi nakon tragedije pa poručio: ‘Ovo je bio duh, ovo su bili Latz i Sina’

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AP Photo/Ali Issa via Guliver

Anthony Joshua slavio je u povratničkom meču protiv Kristiana Prenge u Džedi.

Bivši dvostruki svjetski prvak teške kategorije suočio se s jednom od najtežih prvih runda u karijere, a do pobjede je došao prekidom u drugoj rundi.

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Joshui je ovo bila prva borba nakon što je u prosincu doživio tešku prometnu nesreću u Nigeriji u kojoj je izgubio dvojicu prijatelja.

“Ovdje se ne radi o snazi udarca. Ovo je bio duh, ovo su bili Latz i Sina, njihove obitelji. Teško mi je i govoriti o tome. Bilo je bolno. Oni su moja braća. Ne želim pričati o tome”, emotivan je bio Joshua nakon borbe.

Tyson Fury nije se pojavio na meču, baš kao što je i najavljivao.

“Poštujem sve što je napravio i postigao, ali mi smo borci i sada smo tu. Nadam se da će navijači uživati u spektaklu”, izjavio je Joshua o meču s Furyjem za kojeg nije poznat ni datum ni lokacija.

Fury je u petak u Tajlandu pobijedio Mariusza Wacha u borbi koja nije bila uživo prenošena na televiziji, a 46-godišnji Poljak se predao je meč prije osme runde.

Joshuina pobjeda otvorila je put borbi između dvojice Britanaca koja je dogovorena za kasnije ove godine.