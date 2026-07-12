Borba za zaborav: Povratak McGregora u oktogon je trajao tek minutu

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AP Photo/Matt Rourke via Guliver

Povratak Conora McGregora u UFC-ov kavez čekao se punih pet godina, no kada je napokon zakoračio u oktogon, obožavatelji najpopularnijeg borca u povijesti nisu dobili apsolutno ništa.

Umjesto spektakla, cijela je priča završila pobjedom Maxa Hollowaya tehničkim nokautom.

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Sve je krenulo po zlu kada je McGregor pokušao izvesti atraktivan udarac nogom. Prilikom doskoka je nezgodno stao te je odmah postalo jasno da je pretrpio ozbiljniju ozljedu. Nakon toga je u dva navrata olako završio na podu, dok je sam Holloway gestikulirao sucu i davao do znanja da se Irac ne može boriti.

Ubrzo nakon što je istekla prva minuta borbe, Conorovo desno koljeno je ponovno popustilo, što je bio jasan znak sucu Mikeu Beltranu da odmah uskoči i prekine ovaj meč.

Nevjerojatan je podatak da je povijesno rekordan prihod od prodaje ulaznica ostvaren na priredbi u kojoj se glavna zvijezda zapravo nije stigla ni boriti.