Tolj šesta u disku, Van Klinken nasljednica Sandre Elkasević

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Guliver

Hrvatska atletičarka Marija Tolj (26) zauzela je šesto mjesto u finalu bacanja diska na Europskom prvenstvu u Birminghamu, dok je zlato osvojila Nizozemka Jorinde van Klinken (26).

Tolj je svoj najbolji hitac od 63.08 metara ostvarila u prvoj seriji, dok do kraja natjecanja nije uspjela više prebaciti 60 metara. Taj rezultat je za samo 47 centimetara slabiji od njezinog najboljeg rezultata sezone, dok je za odličje trebala baciti na razini svog osobnog rekorda od 64.71m.

Van Klinken je također svoj najbolji hitac od 67.67 metara ostvarila u prvoj seriji te je ostala nedostižna za konkurenciju. Ona je time naslijedila Sandru Elkasević koja je osvajala zlato u disku za sedam prethodnih europskih prvenstava.

Prije dvije godine upravo je Van Klinken bila srebrna iza Elkasević, a Nizozemki je ovo druga medalja u Birminghamu, bila je srebrna u kugli.

Srebro je sa 65.72m osvojila Njemica Shanice Craft (33), a broncu sa 64.61m Šveđanka Vanessa Kamga (27).