UŽIVO od 20: Dinamo protiv slabašnog Rudeša traži novu HNL pobjedu

Dinamo je u utorak navečer u Litvi novom pobjedom protiv Kauno Žalgirisa potvrdio prolazak u play-off Lige prvaka. Tamo će igrati protiv norveškog Vikinga u utorak pa je HNS utakmicu Modrih protiv Rudeša zakazao za petak u 20 sati na Maksimiru.
Hoće li Dinamo rotirati?
Dinamo u utorak igra prvu utakmicu play-offa Lige prvaka pa se očekuje da bi Mario Kovačević mogao ponešto izmijeniti sastav. Posebno se spominje mjesto vratara gdje se očekuje da bi Ivan Nevistić mogao startati da ulovi formu pred Viking. Naime, Ivan Filipović je protiv Kauno Žalgirisa zaradio izravni crveni karton pa njega neće biti u prvom susretu s norveškim klubom.
Tko sudi?
Utakmicu na Maksimiru će od 20 sati voditi Filip Dragašević. Mladom sucu (26) to će bit tek drugi HNL ogled, a prvi je imao u prvom kolu na Aldo Drosini gdje je Lokomotiva s 3:2 bila bolja od domaćina Istre 1961. U tom susretu bilo je VAR kontroverzi koje je komentirala i Sudačka komisija.
Kako je Rudeš otvorio HNL?
Rudeš se nakon dvije godine boravka u Prvoj nogometnoj ligi vratio u elitni rang hrvatskog nogometa gdje su prošli put osvojili tek 10 bodova u 36 kola. Početak sezone za klub sa zapada Zagreba nije obećavajuć. U prvom kolu su izgubili od Rijeke na Rujevici s 2:1 da bi u drugom kolu izgubili sa 6:1 od Osijeka.
Kako je Dinamo otvorio HNL?
Dinamo je HNL otvorio pobjedom od 2:0 protiv Slaven Belupa na Maksimiru nakon čega im je zbog europskih susreta odgođena utakmica drugog kola HNL-a protiv Rijeke. Modri su taj odmor iskoristili na najbolji način te su pobjedama protiv Kauno Žalgirisa osigurali plasman u play-off Lige prvaka gdje ih čeka Viking.
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