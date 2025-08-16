Hrgović jednoglasnom odlukom sudaca obranio WBO pojas

Podijeli :

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge via Guliver Image

Filip Hrgović upisao je 19. pobjedu u karijeri svladavši Davida Adeleyea jednoglasnom sudačkom odlukom nakon deset rundi u Rijadu.

Borba je donijela dramu već u drugoj rundi kada je Britanac otvorio posjekotinu na Hrgovićevu kapku, no hrvatski teškaš preuzeo je inicijativu i kroz većinu dvoboja kontrolirao ritam.

Najuzbudljiviji trenutak dogodio se u osmoj rundi. Hrgović je tadaprvo poslao Adeleyea u nokdaun, ali je potom i sam bio ozbiljno uzdrman u otvorenoj razmjeni.

Do kraja je zadržao hladnu glavu, nastavio preciznim direktima i udarcima u tijelo skupljati bodove i mirno priveo meč kraju. Sudačke kartice potvrdile su njegovu jasnu pobjedu, a Hrgović je još jednom pokazao izdržljivost, kondicijsku spremu i status jednog od najopasnijih teškaša današnjice.