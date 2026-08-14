Trener Rudeša: Vidi se da možemo i znamo igrati, ali…

U prvoj utakmici trećeg kola SHNL-a Dinamo je na Maksimiru uvjerljivo svladao Rudeš 4:0. Glavna figura susreta bio je Dion Drena Beljo, koji je postigao dva pogotka, uključujući i atraktivne škarice kojima je otvorio utakmicu.
Osim Belje, u strijelce su se upisali Lukas Kačavenda i Arbër Hoxha.
Rudešu je posao dodatno otežao crveni karton Ante Suška početkom drugog poluvremena. Nakon isključenja dosuđen je i jedanaesterac za Dinamo, a odgovornost je preuzeo Beljo i svojim drugim pogotkom postavio konačnih 4:0.
Trener Alen Peternac nakon utakmice je rekao: “Imali smo malo vremena, neki su nam igrači tek došli, nismo se još kompletirali. Još tražimo igrače. Imali smo tri teške utakmice, Osijek, Rijeku i Dinamo”, rekao je, pa dodao:
“Vidio sam neke dobre stvari, pogotovo nakon prvog primljenog gola. Ali taj rani gol… Moramo biti čvršći u prekidima, bolje reagirati defenzivno. Vidi se da znamo i možemo igrati, bit ćemo opasniji kad sve sjedne na mjesto. Tri poraza, 12 primljenih golova, ma nije lako, ali treba nastaviti raditi. Vidim da ćemo uspjeti, poboljšat ćemo se i biti dosta bolji.”
Za kraj je poručio: “Čekamo još par igrača, sve se nekako sporije događa, moramo se prilagoditi. Ali bit ćemo jači, znam to. Pokazali smo i danas jednu dobru dimenziju u nekim dijelovima igre, treba to održavati i raditi još više. Defenzivno moramo biti jači i bolji, ali kad te načmu suparnici poput Dinama, Rijeke i Osijeka koji su stabilne i individualno jake momčadi, onda je teško.”
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