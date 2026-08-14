HNS se oglasio oko katastrofe u Omišu: ‘Kao i uvijek, Hrvati su zajedno kada je najpotrebnije’

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

U noći s četvrtka na petak veliki požar zahvatio je okolicu Omiša te su vatrogasne snage cijelu noć mukotrpno branile kuće od izgaranja. Zbog tih napora brojni sportaši poput Luke Modrića i Ivana Perišića su im pružili podršku, zatim je uslijedila Hajdukova podrška, a onda i ona od Hrvatskog nogometnog saveza.

“Naše su misli uz sve ljude na omiškom području koji su prošli kroz tešku i dramatičnu noć, uz njihove obitelji i sve kojima je vatrena stihija ugrozila zdravlje, sigurnost i domove.

Posebno mislimo na ozlijeđene i od srca im želimo što brži i uspješniji oporavak.

Veliko HVALA svim vatrogascima koji se, riskirajući vlastite živote, danonoćno bore s vatrenom stihijom, kako kod Omiša, tako trenutno i na Pelješcu. Hvala i svim pripadnicima žurnih službi, policiji, medicinskom osoblju, volonterima i građanima koji pokazuju hrabrost, solidarnost i zajedništvo kada je najpotrebnije. Kao uvijek u Hrvatskoj”