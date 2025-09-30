Trostruki boksački prvak Europe iz BiH imao tešku prometnu, dvojica se bore za život

Podijeli :

Guliver Image

Dvojica se bore za život.

BiH boksač Damir Beljo (40) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak navečer na magistralnoj cesti M-6.1 između Mostara i Širokog Brijega, kod mjesta Polog. Beljo je upravljao Volkswagenom koji se oko 22 sata sudario s Mercedesom. Teške i po život opasne ozljede zadobili su i vozač Mercedesa M. G. (2002. godište) te njegov suvozač M. B. T. (2002.).

U nesreći je sudjelovao i vozač šlepera marke Man, M. B. (1979.), koji nije ozlijeđen. Međutim, iz kamiona se izlila velika količina goriva, zbog čega je prometnica satima bila blokirana, uz očevid policije.

Beljo je poznat pod nadimkom Bombarder s Neretve, trostruki je bivši europski prvak u kruzer kategoriji po WBO verziji. U profesionalnoj karijeri upisao je 28 pobjeda i dva poraza, a sedam je puta bio prvak Bosne i Hercegovine.