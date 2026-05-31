HNK Šibenik i službeno je ugašen

Završila se ružna epizoda nekadašnjeg slavnog kluba sa Šubićevca.

U utakmici posljednjeg, 30. kola četvrtog hrvatskog nogometnog ranga-jug, Šibenik je na Šubićevcu protiv ekipe Jadran (KS) izgubio sa 1:2 (1:1), odigravši na papiru svoju posljednju utakmicu u povijesti.

Tijekom svoje bogate povijesti Šibenik je prolazio kroz različite natjecateljske razine hrvatskog nogometa. Posebno se pamte sezone provedene među elitom, u najvišem rangu domaćeg nogometa, kao i povijesni iskorak na europsku scenu ostvaren u sezoni 2009./2010., kada je klub ostvario jedan od najvećih uspjeha u svojoj povijesti.

Problemi su se posljednjih godina, pod vodstvom Željka Karajice, sve više gomilali. Financijske poteškoće, dugovanja i neizvjesnost oko vlasničke strukture doveli su klub u krizu iz koje izlaz nije pronađen

Nova priča trebala bi započeti već u ponedjeljak, osnivanjem novog kluba koji će nositi ime GNK Šibenik, tj. Građanski nogometni klub Šibenik i krenuti s natjecanjem od najnižeg ranga.