U Portugalu se vode polemike oko Varele: ‘Prodani su mu lažni snovi!’

Porto i dalje 'boli' saga oko Cardosa Varele.

Podsjetimo, predsjednik Porta André Villas-Boas javno je optužio Dinamo za neregularnosti oko njegovog transfera, a Varelin agent Andy Bara te je navode odbacio, ističući da od Dinama nije primio ništa te da igrač i njegova obitelj imaju puno pravo samostalno odlučivati o svojoj karijeri.

Ponovno se otvorila Pandorina kutija oko Varele o čemu je pričao Villas-Boas na jednoj konferenciji:

“Ovaj je slučaj prilično pogodio portugalski nogomet. Vodile su se žustre rasprave s Barcelonom, iako je Deco negirao bilo kakvu umiješanost. Razgovori su se prije svega vodili oko Cardosa Varele i nekih igrača Barcelone iz La Masije koji bi mogli zanimati Porto”, rekao je predsjednik Porta te nastavio:

“U slučaju Cardosa Varele, prodani su mu lažni snovi. Na kraju je, temeljem iznimnog zakona, prešao u jedan amaterski klub u Hrvatskoj. Otac mu se zaposlio u Hrvatskoj, u tiskari u vlasništvu partnera njegova menadžera, što je sve vrlo dvojbeno i čudno. U međuvremenu je mladić prebačen u Dinamo B i ondje pokušava pronaći budućnost.”

Spominjalo se kako bi se Varela mogao vratiti u Portugal, ali od toga neće biti ništa.

“Mogu demantirati jučerašnje vijesti o zainteresiranosti Porta za njega. Nažalost, njegova budućnost nije u Portu. Nije on jedini krivac u cijelom procesu, ali, nažalost, prodani su mu snovi.”