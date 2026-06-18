Stigla je službena potvrda: Hrgovića čeka nova borba krajem kolovoza!

Nova borba čeka hrvatskog teškaša za nešto više od dva mjeseca...
Odmah nakon što je Filip Hrgović porazio Davea Allena sredinom petog mjeseca, naveliko se počelo pričati o njegovom sljedećem protivniku.
Britanac Moses Itauma označen je kao boksač s kojim promotori žele upariti Hrgovića, a sada je Sky Sports objavio kako su obje strane postigle dogovor.
Borba će se održati 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni. Odmah je ugovorena i konferencija za medije koja će se održati početkom sljedećeg tjedna.
Itauma će u ovaj meč ući kao neporaženi teškaš. Dosad je odradio 14 nastupa i upisao jednako toliko pobjeda, a čak 12 puta pobijedio je suparnike nokautom. Posljednji nastup upisao je u trećem mjesecu ove godine, kada je nokautirao Jermainea Franklina u petoj rundi borbe.
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