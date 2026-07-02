Spektakl u prosincu: Plazibat lovi pojas Gloryjeva prvaka

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Guliver

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat (24-5, 17 KO) dobit će priliku osvojiti naslov prvaka Gloryjeve teške kategorije.

Organizacija Glory potvrdila je da će se 12. prosinca na priredbi Collision 10 u nizozemskom Arnhemu boriti protiv aktualnog prvaka Moryja Kromaha (38-3-1, 25 KO). Spektakl će se održati na stadionu GelreDome, domu nogometnog kluba Vitesse, koji može primiti više od 21.000 gledatelja.

Do borbe dolazi nakon što je Kromah na Collisionu 9 nokautirao Miloša Cvjetićanina, dok je Plazibat na istoj priredbi također nokautirao Anisa Bouzida. Kao prvak i prvi izazivač, njihov međusobni dvoboj bio je očekivan rasplet u vrhu teške kategorije.

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Dodatnu draž meču daje njihovo ranije prepucavanje. Plazibat je još u Rotterdamu prekinuo Kromahovu konferenciju za medije te mu poručio da će ga nokautirati.

Njihov okršaj trebao se održati još početkom veljače na Gloryju 105, no Plazibat je tada morao odustati zbog ozljede. Ovoga puta borba će se napokon održati, a pobjednik će ponijeti pojas svjetskog prvaka.