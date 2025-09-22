‘Srpski zet’ postao svjetski prvak u Zagrebu, a onda sve proslavio dizanjem tri prsta

Podijeli :

Guliver Image

Aleksandar Komarov, predstavnik Srbije u hrvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 87 kg, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu.

U finalu je slavio protiv Iranca Alireza Mohmadija rezultatom 4:3, a 26-godišnjak rođen u Sankt Peterburgu na putu do finala pobijedio je četiri suparnika.

Za Komarova ovo je prvi put da je postao svjetski prvak, bez obzira na to je li nastupao pod zastavom Rusije ili Srbije. Kao predstavnik svoje rodne zemlje, osvojio je svjetsko zlato u kadetskoj, juniorskoj i mlađe seniorskoj konkurenciji 2021. u Beogradu, kad je napravio prvi iskorak da prijeđe u reprezentaciju Srbije – upoznavanje buduće supruge Nevene Vulović.

Srbin je pobjedu u Zagrebu proslavio podizanjem tri prsta. Mnogi su u Hrvatskoj to doživjeli kao skandaloznu provokaciju, bez poštovanja prema domaćinu natjecanja.

Naime, u Hrvatskoj Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira propisuje da pokazivanje tri prsta u određenim okolnostima bude kažnjivo, ovisno od konteksta i procjene policije te suda. Ako se procijeni da to vrijeđa ili uznemiruje javnost, izaziva nerede ili ometa javni red, tad se gestikulacija može smatrati “gestom ili znakom koji vrijeđa ili ponižava”, ovisno o identitetu osobe i načinu na koji je znak iskazan.