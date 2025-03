Preminuo je George Foreman, jedan od najvećih boksača svih vremena

“Naša srca su slomljena. S velikom tugom objavljujemo da je preminuo naš voljeni George Foreman senior. Otišao je mirno, okružen voljenima. Humanitarac, olimpijac i dvostruki teškaški prvak svijeta, bio je iznimno poštovan. Poznat je kao dobar, discipliniran i odlučan čovjek. Čuvao je svoje naslijeđe i neumorno se borio kako bi sačuvao svoje ime i obitelj”, objavila je njegova obitelj na Instagramu, ne navodeći uzrok smrti. Iza njega je ostalo 12 djece, koje je dobio s pet supruga.

George Foreman rođen je 1949. u Texasu i morao je naporno raditi kako bi se uzdigao iz okružja u kojem su vladali bijeda i rasizam. Proslavio se osvajanjem zlatne olimpijske medalje 1968. godine. Olimp je dosegnuo nakon samo 25 mečeva, a njegova proslava senzacionalnog zlata u Ciudad de Méxicu, kada je mahao američkom zastavom, ostala je jedna od najupečatljivijih scena u povijesti Olimpijskih igara.

Godinu kasnije Foreman je prešao u profesionalce i 1973. došao na vrh kao autsajder. Pobjedom nad favoritom Joeom Frazierom na Jamajci osvojio je svoj prvi naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Naslov je uspješno obranio protiv Josea Romana i Kena Nortona, prije nego što se suočio s Muhamedom Alijem u legendarnoj borbi stoljeća, poznatoj kao “Rumble in the Jungle”, održanoj u Kinšasi, u tadašnjem Zairu.

Očekivalo se da će Foreman srušiti legendu. Njegova silovitost i neumoljivi pritisak na protivnike, koji su se činili nezaustavljivima, trebali su biti ključni protiv Alija. No, Ali je prihvatio njegovu taktiku, povukao se na konopce i pustio Foremanu da ga iscrpi. Dok ga je udarao, Ali ga je provocirao riječima: “Razočaravaš me. Je li to najjače što možeš?”

Na kraju, iscrpljeni Foreman postao je laka meta, a Ali ga je desnicom poslao na pod. Tako je pobijedio u borbi stoljeća i prekinuo njegovu dominaciju. Foreman je isprva teško prihvatio poraz, ali je s vremenom promijenio stav i postao prijatelj s Alijem.

Nezaboravan je bio i Foremanov povratak na vrh 1994. godine, kada je u 45. godini porazio Michaela Moorera i ponovno postao svjetski prvak. Time je postao najstariji teškaški prvak u povijesti. Također, postavio je rekord po duljini razdoblja između dva osvojena naslova.

Foreman nije bio poznat samo kao boksač. Postao je propovjednik i pastor Crkve Gospodara Isusa Krista. Osim toga, ostvario je nevjerojatan poslovni uspjeh. Od prodaje električnog roštilja s njegovim imenom zaradio je stotine milijuna dolara. Do 2011. godine samo od tog posla uprihodio je 200 milijuna dolara, što je znatno nadmašilo zaradu iz njegove boksačke karijere koja je trajala desetljećima.