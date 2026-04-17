Pogledajte što je objavio Cro Cop: Sprema li povratak u kavez?!

Screenshot Instagram

Mirko Filipović objavio je snimke s treninga te pojačao glasine o povratku u kavez u 51. godini.

Na snimci se može vidjeti kako udara u fokuserе koje mu pridržava njegov dugogodišnji sparing-partner i bivši UFC borac Igor Pokrajac. Filipović, unatoč godinama, djeluje u impresivnoj formi i gotovo svakodnevno trenira, pa se čini da ideja o senzacionalnom povratku možda i nije nerealna.

Priče o mogućem povratku potvrdio je i čelnik FNC organizacije Dražen Forgač. Objašnjava da bi se Filipović mogao boriti za pojas teške kategorije protiv Hatefa Moeila.

“Definitivno nije šuplja priča. I ne radi se ni o kakvom rekreativnom meču, nego o ozbiljnom, ako će se to dogoditi. Mirko je u treningu, trenira konstantno. Prošao je kompletne pripreme s Matejem Batinićem i, prema informacijama koje imam iznutra, spreman je već sada odraditi meč. Postoji šansa. Definitivno. Sve ovisi o Mirku, tu se njega najviše pita”, rekao je Forgač.

Podsjetimo, Cro Cop se umirovio u siječnju 2017., kada se javnosti oprostio emotivnim pismom i zahvalio svima na podršci tijekom svoje 20-godišnje karijere. “Nažalost, zdravlje mi je narušeno i nisam više u stanju pratiti ubitačan ritam i super naporne treninge koji su nužni za bavljenje bilo kojim sportom, a kamoli slobodnom borbom”, napisao je tada, ali je posljednjih godina ostao redovit u treninzima.